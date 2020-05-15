İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pijama modası bu yaz pembe

İkili ve üçlü gecelik ve pijama takımlarından oluşan 2020 Yaz Ev Koleksiyonu’nda hakim renk olarak pembe öne çıkıyor.

İkili ve üçlü gecelik ve pijama takımlarından oluşan 2020 Yaz Ev Koleksiyonu'nda hakim renk olarak pembe öne çıkıyor.


Sıcak yaz gecelerinde tarzından evde de ödün vermeyenler için DeFacto 2020 Yaz Ev Koleksiyonunu beğeniye sundu. Uyku ve yataktaki huzuru tüm gün hissetmek isteyenler için yazın enerjisi ile tasarlanan koleksiyonda pembe tonlarının ağırlıklı. Eğlenceli baskıları, çiçek desenleri ve dantel detayları ile koleksiyon kadınların favorisi. Ev halini geçiştirmeyen stil sahibi kadınlar, koleksiyonda yer alan şort ve sabahlıktan oluşan takımlarla günün her saatinde şık ve rahat.


2020 Yaz Ev Koleksiyonu markanın internet sitesinde ve mobil mağazalarında satışa sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.