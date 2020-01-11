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PİK Dökümcüler Sanayi Sitesindeki kazan patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir’de PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde meydana gelen kazan patlamasında ağır yaralanan 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde meydana gelen kazan patlamasında ağır yaralanan 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.


Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi Sitesinde bir kazanda henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Patlamada ağır yarlanan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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