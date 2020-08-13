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Pilavcı görünümlü uyuşturucu satıcılarına operasyon

Eyüpsultan’da polis ekipleri pilavcı görünümlü dükkana uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Eyüpsultan'da polis ekipleri pilavcı görünümlü dükkana uyuşturucu operasyonu düzenledi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüpsultan'da pilavcı görünümlü dükkanda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Yapılan fiziki takip ardından polis ekipleri 28 Temmuz günü pilavcıya operasyon düzenledi. Yapılan baskında uyuşturucu madde ticaretini gizlemek amacıyla pilavcı dükkanı görünümü verilen iş yerinde ve eklentisi olan depoda yapılan aramalarda 592 gram marihuana, 20 gram hint keneviri parçaları, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamakta kullanılan farklı ebatlarda kilitli poşetler ele geçirildi. Operasyonda G.D. (43) ve O.A. (41) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

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