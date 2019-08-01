Pınar Eren Atasever VakıfBank'ta

VakıfBank Spor Kulübü, geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan libero Eren Atasever'i transfer etti.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i kadrosuna kattı. 1986 doğumlu voleybolcu, 1.70 boyunda ve libero pozisyonunda görev yapıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Pınar Eren Atasever'i renklerine bağladı. 1.70 boyundaki libero, gelecek sezon sarı-siyahlıların başarısı için mücadele edecek. Pınar'a VakıfBank'a hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

Pınar Eren Atasever'in kariyeri

12 Aralık 1986'da Mersin'de dünyaya gelen Pınar Eren Atasever, voleybola 14 yaşında Göztepe Spor Kulübü'nde başladı. Sırasıyla İller Bankası, Karşıyaka, Samsun Anakent ve Seramiksan'da forma giyen Pınar Atasever, son olarak Beşiktaş'ta oynadı. 1986 doğumlu oyuncu, Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu.