Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi Kulüpler Birliği'ne seçildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) mücadele eden Pınar Karşıyaka, BCL Kulüpler Birliği'ne yer almaya hak kazandı. Pınar Karşıyaka, BCL'e katılımda tutarlılık ve Türkiye Ligi'nde gösterdiği performans, kulüp yapısında görülen iyileşme ve güçlü sponsor desteği nedeniyle seçildi.

Kulüpler Birliği'nde Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra; AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Dinamo Sassari (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), Filou Oostende (Belçika), Hapel Bank Yahav Kudüs (İsrail), Iberostar Tenerife (İspanya), Nizhny Novgorod (Rusya), SIG Strasbourg (Fransa) ve Rytas Vilnius (Litvanya) takımları yer aldı.

Pınar Karşıyaka bir mesaj yayımlayarak kulübün bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan taraftarlarına ve sponsorlarına teşekkür etti.