Pinhani Başakşehirli müzikseverleri coşturdu

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde rock müziğin sevilen grubu Pinhani'yi ağırladı.

Başakşehir Belediyesi'nin kültür sanat sezonu etkinlikleri doludizgin devam ediyor. Rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani, Emin Saraç Kültür Merkezi'nde Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Yoğun katılımın olduğu konserde Pinhani, dijital müzik platformlarında milyonlarca kez dinlenen “Bilir O Beni”, “Dünyadan Uzak” ve “Aşk Bir Mevsim” gibi şarkılarını bu kez Başakşehirliler için söyledi. Başakşehirli müzikseverler, grubun şarkılarına coşkuyla eşlik etti.