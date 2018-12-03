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Pirinç hücreleri yeniliyor

Yapılan araştırmaya göre yemeklerde kullanılacak bir bardak beyaz pirinç önerilen günlük folik asit ve B vitamini değerinin yüzde 23’ünü karşılıyor ve bu içeriği sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.

Yapılan araştırmaya göre yemeklerde kullanılacak bir bardak beyaz pirinç önerilen günlük folik asit ve B vitamini değerinin yüzde 23'ünü karşılıyor ve bu içeriği sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor.



Gün geçtikçe hayatlarımıza daha çok nüfus etmeye başlayan sağlıklı beslenme trendi yeni yılda da etkisini artırarak devam edeceğe benziyor. Sağlıklı besinler listesinin son yıllardaki gözdelerinden olan pirinç ise, yılbaşı sofralarını sağlıklı kılmak için kullanabilecek hem lezzetli hem de pratik bir alternatif olarak duruyor. Aslında beslenme zincirinin en küçük öğelerinden biri olan pirinç, sağlığa boyutundan kat kat fazla destek sağlıyor. İçerdiği 15 çeşitten fazla vitamin, mineral, faydalı antioksidanlar ve sağladığı enerji ile tam bir sağlıklı besin deposu.



USA Rice verilerine göre, bilinenin aksine kilo kontrolüne de faydası olan pirincin yarım bardağı sadece 100 kalori. Özellikle son yıllarda folik asit, potasyum, magnezyum, selenyum, lif, demir ve çinko içeriğiyle ile de sürekli ön planda olan pirinç diyet listelerinde de üst sıralarda bulunmaya başladı.



Pirinçle gelen yepyeni hücreler


Verilere göre bir bardak beyaz pirinç, önerilen günlük folik asit ve B vitamini değerinin yüzde 23'ünü karşılıyor ve bu içeriği sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre folik asit ayrıca kardiyovasküler sağlığa ve doğuştan kalp rahatsızlıklarına, sağlıklı yaşlanmaya ve aslında genel anlamda tüm sağlığımıza destek oluyor. Ayrıca, vücudun yavaş yavaş sindirdiği kompleks karbonhidrat içeriği sayesinde pirinç hücre yenilemenin yanı sıra, gün boyu enerjik kalmanıza ve iyi hissettiren kimyasal serotonin sayesinde modunuzu destekleyerek iştahınızı kontrol altında tutmanızı sağlıyor.

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