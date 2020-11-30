Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde sabaha karşı bir dükkanın kepenklerini zorlayan hırsızlar, seslerin duyulması üzerine kendilerini korkutmak için şişe fırlatan vatandaşa taşla karşılık verdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Hırsızın taş fırlatma olayı geçtiğimiz ay yine Esenyurt'ta meydana gelen güpegündüz hırsızlık yapan şahsın vatandaşlara taş fırlatmasını hatırlattı.

Olay, geçtiğimiz 27 Kasım günü sabaha karşı Yeşilkent Mahallesi 1914'üncü sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak başında bulunan internet kafeye araçla gelen hırsızlık şüphelisi 4 şahıs dükkanın kepenklerini zorlamaya başladı. Sesleri duyan vatandaşlar ise cama çıkarak hırsızları uyardı ve kaçmaları için şişe fırlattı. Duruma sinirlenen hırsızlık şüphelilerinden birisi vatandaşa taşla karşılık verdi. Hırsızlar olaydan hemen sonra ise polisin geleceğini anlayınca geldikleri araçla kaçtılar.

Olayı duyan bir vatandaş ise hırsızların vatandaşların camını taşladığını söyleyerek, “Bu bölge bu konuda sorunlu” dedi.

Taş atma anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların araçla gelmeleri, etrafı kontrol ettikten sonra dükkan kepengini kırmaları görülüyor. Görüntülerin devamında ise hırsızlık şüphelilerinin vatandaşa taş atmaları ve sonrasında ise tekrar geldikleri araçla kaçmaları yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde benzer olay yaşanmıştı

Hırsızların kendisini uyaran vatandaşları taşladığı anlar geçtiğimiz günlerde yine yaşanmıştı. 17 Ekim günü Saadetdere Mahallesi Tonguçbaba Caddesi'nde güpegündüz bir kamyondan tekstil malzemesi çalan hırsızı çevredeki vatandaşlar uyarmış hırsızlık şüphelisi yine kendini uyaran vatandaşlara taş fırlatmıştı.