Pivot Door'dan akıllı kapı-bölme dönemi

Yapı Fuarı'nda kapı teknolojilerini tanıtan Pivot Door'un yapay zekaya sahip kapı sistemleri yoğun ilgi gördü. Şirket ihracat yaparak ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Çelik kapı sektöründe Türkiye'nin en büyük kapılarını üreten ve dünyaya ihraç eden şirketlerden biri olan Pivot Door, 45. Tüyap Yapı Fuarı'nda ürünlerini ziyaretçilerine sundu. Fuarda oldukça yoğun ilgi gören şirketin standı, yurtiçi ve yurtdışından gelen ziyaretçilere yeni teknolojilerini sunma imkanı buldu.

Şirketin ürünleri hakkında şu bilgiler verildi:

Dünyada yeni trend; Pivot Room Divider

Şirket standında en çok ilgi gören sistem Pivot Room Divider oldu. Büyük bir odayı istenilen bölgeden pivot kapı sistemi ile ayıran bu sistem sayesinde bağımsız bölüm sayısı mimari estetik ile arttırılma imkanı sağlıyor. Kapı üzerinde isteğe bağlı TV ünitesi veya başka eklentiler yapılabiliniyor.

Akıllı kapı sistemleri

Patenti Pivot Door'a ait olan Pivot Akıllı Kapı Sistemi, kapının hassas elektronik sistemi tarafından kontrol ediliyor. Ortama göre kapının kontrolünü sağlayan yapay zekaya sahip kapılar kullanım kolaylığı sağlıyor. Güvenlik olarak da hassas frenleme özelliğine sahip sistemde, devasal büyüklükteki kapılar dahi kolayca kontrol edilebiliyor.

Ülke ekonomisine katma değer sağlıyor

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da üretim yapan Pivot Door, yerli ve milli imkanlarla ürettiği pivot kapılarını 35 ülkeye ihraç ediyor. Türkiye'nin en büyük villa kapılarından birini üreten şirket, yurt dışındaki sipariş rakamlarını da günden günde arttırıyor. Yakın gelecekte çok daha büyük fabrika yatırımları hedefleyen şirket, onlarca endüstri sektörüne de doğrudan katkı sağlıyor. Aynı zamanda Türk mimarlığı ve mühendisliği dünyadaki konumunu yükselten, paslanmaz çelik, ağaç, cam, mdf, alüminyum ve birçok yüzey kaplama ile yapılan pivot kapılar, normal kapılara göre daha güvenlik yaşam alanları sağlıyor. Akıllı kapı ve kilit sistemlerine sahip olan Pivot kapı sistemleri, üst düzey güvenliğe sahip olan elektronik kilit ve dijital uygulamalarla oldukça kullanışlı hale geliyor.