Piyasaya yasadışı ürün süren 5 şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan Türkiye'ye getirilen emtia ürünlerinin muhafaza edildiği 2 ayrı depoya operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen emtia ürünlerinin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahısların Zeytinburnu ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan işyeri ve depolarına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 17 bin 206 paket kaçak sigara, bin adet toplamda 2 bin gram puro, 19 bin gram nargile tütünü, 20 paket toplamda 580 gram sarmalık tütün, 20 bin dal doldurulmuş makaron, 6 bin 400 dal boş makaron, 7 adet nargile makinası, 20 adet elektronik sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkındaysa “5607 SKM” suçundan adli işlem yapıldı.