Pizza Bulls Cedi Osman yeni sezona iddialı giriyor

TB2L'de mücadele edecek olan ekipte hedef sezon sonunda bir üst lige yükselmek.

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın kurduğu Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselmişti. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren ekipte bu sezon hedef 1. Lig'e çıkmak. 11 Kasım'da başlayacak olan sezon öncesinde yaz kamplarının ardından İzmir'de turnuvaya katılan ekip, önemli hazırlık maçlarında boy gösterdi. Başantrenörlüğünü Hasan Serbest'in üstlendiği takım, bu sezon Çayırova Belediye, Nazilli Belediye, Üsküdar Belediye, Gaziantep Basketbol, Büyük Anadolu Basket, Çözüm Koleji, Geçit Spor ve Semt77 Yalova Basket takımlarıyla gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Cedi Osman: “Çok iddialıyız”

Kurduğu takım geçen yıl Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselme başarısı gösteren milli basketbolcu Cedi Osman, yeni sezon öncesinde, “Takım bu yıl çok iyi oyunculardan oluşuyor. 1. Lig için oldukça iddialıyız. Fırsat buldukça maçları da takip ediyorum. Çok iyi bir iletişimimiz var; her an yanlarındayım” ifadelerini kullandı.

Takımın sponsoru olan Pizzabulls CEO'su Cavit Can Kırbeyi de, “Takım bu yıl çok güçlü. Eksiklerimizi kampta ve hazırlık maçlarında gördük. Hocamız bunlar için çok çalıştı. Heyecanlı ve çekişmeli bir sezon bizi bekliyor. Takımımıza güveniyoruz. Hedefimiz bu yıl 1. Lig'e çıkmak. Basketbol, Türkiye'de yükselişte olan bir spor dalı. Yeni nesil gençlerin basketbola olan ilgisinden mutluyuz. Pizzabulls ve Cedi Osman Akademi olarak düzenliğimiz 'Caddede Basketbol Etkinlikleri' ile basketbolu günlük hayatın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşam aktivitelerinin sevilen, tercih edilen bir dalı olarak yaymak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol A Takımı'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Genel Menajer: Alkan İmrak

Başantrenör: Hasan Serbest

Yrd. Antrenör: Hakan Eryüz

Yrd. Antrenör: Mehmet Özbek

Doktor: Yrd. Doç. Dr. Raşit Özcafer

Kondisyoner: Deniz Kruszynski

Masör: Hüseyin Ali Er

Oyuncular

Barboros Bozkurt (Kaptan)

Bulut Altın

Onur Özkapıcı

Yiğit Özgür Barışık

Taha Sezer

Yağızhan Selçuk

Barış Ülker

İbrahim Gülşen

Cenker Öder

Bahadır Güler

Enes Malik

Selimcan Paydaş

Arda Akdağ