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Pizzabulls mobil uygulama geliştirdi

Türkiye’deki herkese pizza yedirme iddiasıyla yola çıkan yüzde 100 yerli pizza markası Pizzabulls, hızlı servis kültürünü şimdi daha da hızlandıracak mobil uygulamayı geliştirdiğini açıkladı.

Türkiye'deki herkese pizza yedirme iddiasıyla yola çıkan yüzde 100 yerli pizza markası Pizzabulls, hızlı servis kültürünü şimdi daha da hızlandıracak mobil uygulamayı geliştirdiğini açıkladı.



Pizzabulls, hızlı servis kültürünü şimdi daha da hızlandıracak mobil uygulamayı geliştirdi. Sipariş vermeyi daha da kolay hale getiren uygulama tüketicilerin zengin ürün yelpazesini inceleyerek istedikleri her yerde ve her saatte sipariş vermelerini sağlayacak.


Yapılan bilgilendirmede; kullanıcılar Pizzabulls Mobile üzerinden Pizzabulls kampanyalarını, menüsünü görebilecek, pizzasını seçebilecek, dilerlerse kendilerine en yakın Pizzabullss şubesinin adres ve iletişim bilgilerine erişebilecek. İsterlerse kendi pizzalarını hazırlayabilecek, isterlerse kenar, hamur, boyut seçimi ve ekstra malzemelerle ilgili tercihlerini yapabilecek. Ayrıca; uygulama üzerinden ‘Hızlı Sipariş' özelliği, kullanıcıların ‘tek tık'la pizzalarını sipariş etmelerini sağlayarak hem hız hem de kolaylık sağlayacak.


Ücretsiz olarak indirilebilen Pizzabulls Mobile, tüm uygulama mağazaları üzerinden indirilerek tüm telefonlar ile uyumlu çalışıyor.

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