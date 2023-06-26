İhlas Haber Ajansı

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PKK elebaşı hakkında açıklamalar yapan Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Bir televizyon kanalında PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakkında ’suçu ve suçluyu övme’ ve ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Bir televizyon kanalında PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

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