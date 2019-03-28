PKK'ya sözde anavatanlarında büyük darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın yakın adamlarından olan Rıza Altun, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş, PKK'nın sözde anavatanı Kandil'de, yapılan başarılı hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin, 35 yıldır terörle mücadeleye devam ettiğini ve gelinen son noktada özellikle milli teknoloji hamlesinde, yerli kaynaklarımızın da çoğalmasıyla orantılı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarılı operasyonlarına bir yenisini daha eklediğini vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu “Teknolojide ne kadar gelişme sağlarsanız terörle mücadele de o kadar öndesiniz demektir. PKK'nın üst yönetiminden birilerinin sözde anavatanları olan Kandil'de ağır darbe almaları, örgütün tüm moral ve motivasyonunu yok edecek” dedi.

“Terörle mücadelede en önemli nokta teknolojidir”

Terör örgütünün ne zaman, nerede ve hangi tür eylemi yapacağı yanıtının bulunması için teknolojinin önemine değinen Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “Bu 3 sorunun cevabını bulmak için öncelikle etkili bir teknoloji gerekiyor. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin, PKK'ya ve onları destekleyen küresel güçlere, sizi kendi anavatanınız saydığınız yerde bile etkisiz hale getirme kabiliyetine sahibiz deme gücüne ulaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Başarılı hava harekâtı, örgüt içerisinde şok etkisi oluşturarak tabana, sizin üst yönetiminizi etkisiz hale getiriyoruz, ayağınızı denk alın mesajının verilmesiyle birlikte motivasyonlarının düşmesine ve büyük bir çöküş yaşamalarına neden olacaktır. Terörle mücadele konusunda teknoloji için atılan tohumların ürünlerini bugün yapılan operasyonlarla almaktayız.”

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başarıyla sonuçlanan operasyonlara bir yenisinin daha eklendiğini ifade eden Dr. Babüroğlu, “Operasyonlarda terörü destekleyen küresel güçlere de mesaj verildi. Özellikle nokta atışı yapılarak PKK'ya ağır darbe indirilen bu operasyon, PKK'ya lojistik destek sağlayan ABD ve diğer devletlere de, ‘Siz istediğiniz kadar destek sağlayın, Türkiye Cumhuriyeti her zaman ve her şartta terörle mücadele ederek onları kaynağında yok eden başarılı operasyonlarını sürdürecek' mesajını da vermiş oldu” dedi.

“PKK'ya olan katılım azalacak”

1990'lardan itibaren Suriye'de Beka Vadisi'nin boşaltılmasının ardından, Talabani PKK'ya, Kandil Dağı'nı verdi ve onları bölgeye yerleştirdi diyen Dr. Babüroğlu, bunun ana sorumlusunun Talabani olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Örgütün sözde ana vatanı olarak dile getirdiği Kandil'e yapılan bu başarılı hava harekâtı terör örgütünün belini bükerek güçsüzleştirdi, motivasyonlarını düşürdü. Terör örgütlerinin zayıflatılması ve gücünün yok edilmesi için yapılacak çalışmaların başında bu örgütlerin kaynaklarının yok edilmesi vardır. Terör örgütünün kaynağı, Kandil'dir. Terörü, kaynağında kurutmak, güçlerini azaltmak onlarda şok etkisi yaratarak örgüte olan katılımın da azalmasına neden olacaktır” diye ekledi.