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Plajlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı

İstanbul genelinde açık alanlarda yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu olmasına rağmen Büyükçekmece’de halk plajına gelen ve yürüyüş yoluna gelen vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

İstanbul genelinde açık alanlarda yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu olmasına rağmen Büyükçekmece'de halk plajına gelen ve yürüyüş yoluna gelen vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.


İstanbul Valiliği açıklamasıyla yeni tip Korona virüs önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Sıcak hava nedeniyle Büyükçekmece Albatros Sahili'ne gelen vatandaşların büyük kısmı yürüyüş yolunda maske takmadı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Halk plajına gelenlerin ise kalabalık olduğu görüldü. Plajdaki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

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