Plant Ödülleri: Konut uygulamalarında bir ödül de Erduran'a

Plant Ödülleri'nde Konut Uygulamaları alanında, Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık ödüle layık görüldü.

Peyzaj mimarlığı sektörünün önemli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 2013 yılından bu yana düzenlenen Plant Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. Konut uygulamaları alanında, Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık ödüle layık görüldü. Türkiye'nin önde gelen peyzaj mimarlarından Yalçın Erduran'ın kurucusu olduğu marka, İzmir'in Urla ilçesinde hayata geçirilen Tan Urla Evleri Satış Ofisi Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projesi ile ödüle layık görüldü. Her ödül kategorisi için yüzlerce başvuru yapılan Plant Ödülleri'nde adını ödül alanlar arasına yazdıran Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık'ın kurucusu Yalçın Erduran, etkinliğin sonrasında bir açıklama yaptı.

“Vizyonumuz, konut projelerinde ve kamusal alanlarda sürdürülebilir, estetik ve özgün işlere imza atmak”

Şirket açıklamasında görüşleri bulunan Yalçın Erduran, “Tan Urla Evleri Satış Ofisi için hayata geçirdiğimiz peyzaj tasarım ve uygulama çalışması, her aşamasında keyif aldığımız ve heyecanı hissettiğimiz bir iş oldu. Peyzaj mimarı olarak her projede farklı çalışmalar tasarlamanın heyecanını yaşıyoruz ve işimizi seviyoruz. Sektörümüzü bir araya getiren ve hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı işleri ön plana çıkaran Plant Ödülleri gecesinde ödüle layık görülmek bizim için çok değerli.

Plant Ödülleri, modern ve sürdürülebilir peyzaj mimarlığı projelerinin öne çıktığı bir organizasyon. Erduran Proje Peyzaj ve Mimarlık olarak vizyonumuz da, konut projelerinde ve kamusal alanlarda sürdürülebilir, estetik ve özgün işlere imza atmak. Erduran Proje ekibi adına ödülü alırken, tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Sosyal, kültürel ve ekonomik fayda oluşturarak ortaya koyduğumuz tüm işlerde ilk günkü heyecanımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“Çevresel sorumluluğu ön plana çıkartıyoruz”

"Peyzaj mimarlığı alanında bir firma olarak, tüm projelerimizde çevresel sorumluluğu ön plana çıkarıyoruz" diyen Erduran, “Firmamız proje için sürdürülebilirlik, vizyon belgemizde ortaya koyduğumuz yüzeysel bir kavram değil. BM verilerine göre 2025 itibariyle 1,8 milyar insanın içme suyuna erişemeyeceği ifade ediliyor. İklim değişikliği toprak erozyonunu körüklüyor, hava kirliliği ise hem Türkiye'de hem de dünyada önemli sorunlardan. Peyzaj mimarlığı alanında bir firma olarak, tüm projelerimizde çevresel sorumluluğu ön plana çıkarıyoruz. Türkiye'de, 45 şehri aşkın ve 300'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik ve tüm projelerimizde estetik kaygı, modern teknolojiler ve çevresel sorumluluk ön planda. Bu özel ödülü 4. kez düzenleyen Plant dergisine, bu güzel geceye katılan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, ödül alan kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum. Erduran Proje olarak özgün ve sürdürülebilir projelerimizle, peyzaj sektörüne ve kentlerimize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.