Plantric ekibi prototipini zemin İstanbul'da tanıttı

Red Bull Basement 2020 Global finalinde Türkiye'yi temsil eden ve büyük bir başarıya imza atarak 3865 proje arasından yılın en başarılı 10 girişimi arasına giren Plantric, Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Doğuş Üniversitesi öğrencileri Aylin Yazıcı, Can Zenginel ve İlayda İnce'den oluşan Plantric ekibi, 13 Aralık'taki global finalde Türkiye'ye Sosyal İnovasyon alanındaki en büyük başarıyı kazandırdı. Genç girişimciler yarışmadan sonra ara vermeden çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. 36 ülkeden seçilen 38 finalist arasında fikirlerini en hızlı şekilde ürüne dönüştüren Plantric ekibi, 15 Ocak tarihinde ilk çalışan prototiplerini Zemin İstanbul'da İBB Uluslararası Projeler Sorumlusu Ece Tümer Ergün ve Zemin İstanbul eğitmeni Ali Küçüker'e sundu. Plantric ekibi sunumlarını prototiplerinin 3D animasyonları ve görselleriyle destekledi. Sunum sonrasında uzmanlar prototip hakkında görüşlerini dile getirdi ve genç girişimciler ürünleri hakkında merak edilen soruları cevapladı.

Plantric ekibi üyeleri Aylin Yazıcı, Can Zenginel ve İlayda İnce, “Hayalimizi adım adım gerçeğe dönüştürmek bizi çok mutlu ediyor. Yorgunluk nedir bilmeden son hızla Ar-Ge faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2 Kasım'da Global Finalist, 13 Aralık'ta ise yılın en başarı 10 girişimi arasına giren “Kendi Kendine Yetebilen Bahçe Sistemi” fikrimiz bugün somut halini aldı ve bugün ilk çalışan prototipimizi sunduk. Başlattığımız “İsrafı Durdur” çevre bilinci hareketimiz de gün geçtikçe büyüyor. Okulumuz Doğuş Üniversitesi ve İBB Akıllı Şehir Müdürlüğü'nün de desteğiyle inanıyoruz ki çok kısa bir sürede dünyamız Plantric'le daha güzel ve sürdürülebilir bir yer olacak” diye konuştu. Genç girişimciler çalışmalarına Zemin İstanbul ve Doğuş Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde devam ediyor.

Plantric nedir

Değişmekte olan dünya düzenine ayak uydurabilmek için üç ana bölümden oluşan proje, Plantric' in sisteminde; yemek atıkları için konteyner, toprak kaplar ve otomatik sulama sistemi yer alıyor. Sistem, gıda atıklarının konteyner kenarına döküldükten sonra çalışmasını ve saksılarda bulunan toprağı bu atıklarla gübreleyerek her bir bitkinin büyümesi ve gelişmesi için enerji sağlıyor. Sistem doğru ışıklandırma yöntemleri sayesinde birçok alanda kullanılmaya ve uygulamaya müsait bir altyapı sunuyor. ‘Plantric' ekibi ise projelerini ‘kendi kendine yetebilen bir bahçe sistemi' sözleri ile özetliyor.