Esenyurt'ta TEM otoyolu bağlantı yolunun kenarındaki yeşillik alanda bir adam plastik çamaşır ipi ile boynundan ağaca asılı halde bulundu. Adamın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken olayı izlemek isteyen 2 sürücüsü ise maddi kazaya karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, TEM otoyolu Haramidere bağlantı yolunun kenarındaki yeşil alanda yaşandı. Yol kenarında ağaca asılı halde orta yaşlı bir adamın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri adının Zeki M. (53) olduğu öğrenilen adamın yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri plastik çamaşır ipi ile boynundan ağaca asılı halde bulunan Zeki M.'nin öldüğünü anladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler Olay Yeri İnceleme Büro'ya bağlı ekiplerin çalışması sonucu hayatını kaybeden adamın cenazesini hastane morguna kaldırdı. Zeki M.'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası öğrenilecek.

Olayı izlerken kaza yaptılar

Polis ve sağlık ekiplerinin çalışması sırasında yoldan geçen vatandaşlar da dikkatini olay yerine çevirdi. Bu sırada olay yerine meraklı gözle bakan 2 sürücü ufak çaplı maddi kaza yaşadı. Kaza sonrası bölgede oluşan trafik yoğunluğu ise tedbir amaçlı olay yerinde bekleyen Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerinin kaza yapan araç sürücülerine yardım etmesi ile açıldı.