Plastik poşete karşı metro istasyonunda file dağıttılar

Esenler Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği plastik poşetlerinin kullanımını azaltmaya yönelik projeye destek vermek amacıyla ilçedeki kadınlara yün iplikler dağıttı. Ardından kadınlar, evlerinde ördükleri rengarenk fileleri, Esenler Metro istasyonunda vatandaşlara hediye etti. “Şehir Benim” projesi kapsamında file ören kadınlar daha temiz bir çevre için plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi gerektiğini belirtti. Proje kapsamında kadınlar ördükleri renk renk, çeşit çeşit filelerin yanı sıra, tekstil atölyelerinde dikim sonrası kalan atık kumaşlardan da alışveriş çantası diken kadınlar, ücretsiz dağıtımın ardından ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlayacaklar.

“Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hem ev ekonomisine hem de doğaya katkı sunmak”

Çevre tahribatının önüne geçilmesi noktasında önemli bir kampanya olduğunu dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yapmış olduğu “Sıfır Atık” projesi kapsamında bu poşetlerin bundan sonra ücretli olarak satılması ile ilgili Esenler olarak yeni yöntemler geliştirdik. Evimizde atık olarak artık çöpe atacağımız dediğimiz birçok şeyi bundan sonra file olarak kullanmayı ortaya çıkaran özel üretimler. Ailelerimizde tasarrufu öğretmesi ve çocuklarımıza emanet edeceğimiz doğayı kendi ruhuna ve kendi fıtratına uygun olarak emaneti tevdih etmeliyiz. Çünkü biz kendi elimizle doğayı tahrip ediyoruz. Çevre tahribatının önüne geçmenin yolu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kampanyası çerçevesinde destek sunmak. Böylece o geri dönüşümü olmayan poşetlerden, sürekli kullanabileceğimiz bu geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hem ev ekonomisine hem de doğaya katkı sunmaktadır” dedi.

“Plastik atığa sıfır destek”

Plastik atığa sıfır destek diyen Kadriye Nevin, “80'li yıllara döndük. Çok mutluyuz. Plastik atığa sıfır destek. Dönüşümlü olarak bu ürünlerimizi kullanacağız. Ev hanımları, arkadaşlarımız bu ürünleri ortaya çıkarmak için destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Filelerle daha mutlu olduklarını belirten Mine Gürbüz, “El işi yapmaktan çok mutluyuz. Poşetler olmadığı için de hiç üzülmüyoruz. Akşam yapıp sabah elimize alıp rengarenk artık sokaklardayız. Pazarda, çarşıda hiç sorun değil. İyi ki de poşet kalktı. Daha temiz bir çevre, daha temiz bir gelecek çocuklarımız için mutluyuz” diye konuştu.

Poşet kullanımının gereksiz olduğunu söyleyen Selma Demir, “Marketlerde çok gereksiz, aşırı poşet tüketimi vardı. 1 tane alacaklarına 3-5 alıyorlardı. Doğa için, bundan sonrası için çok iyi oldu. Akşam bunları 1 saatte hazırlayabiliyoruz” dedi.