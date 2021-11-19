Platinumlular ayrıcalıklar dünyasının keyfini çıkarıyor

Yılbaşından bu yana 200 bin yeni kullanıcı, yaklaşık 5 milyon işlem gerçekleştirilen Platinum'un ayrıcalıklarla dolu dünyasını keşfetti.

Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası Platinum, 2004 yılından bu yana müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle kullanıcılarının yaşamlarına değer katmaya devam ediyor.

Platinum'a 2021 yılında 200 bin yeni kullanıcı eklenirken, toplam kullanıcı sayısı 2,7 milyona yükseldi ve Platinum dünyasında hayata değer katan yıllık ortalama 5 milyon işlem gerçekleştirildi.

Platinum, ‘Kazandıran Adımlar' ve ‘Kazandıran Rotalar' gibi yeniliklerle sağlıklı yaşamı destekliyor. Müşterilerinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmek adına hayata geçen ‘Kazandıran Adımlar' ile günlük hedeflerini tutturan kullanıcılar; GB hediyelerini kazanırken, ‘Kazandıran Rotalar' uygulaması ile de rota üzerindeki QR kodları okutarak rotayı tamamlaması halinde birbirinden cazip hediyelerin sahibi oluyor.

Ayrıca Platinumlular, Maslak'taki Turkcell Platinum Park'ta bulunan restoran, çocuk oyun alanları, offroad, okçuluk ve koşu parkuru aktiviteleri sayesinde şehrin göbeğinde doğayla iç içe keyifli vakit geçirebiliyorlar.

“Müşterilerimizin özel hissetme ihtiyacı arttı”

Platinum'un müşterilerine farklı dünyaların kapılarını açtığını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları söyledi: “Tüm dünyada hızlanan dijitalleşmeyle birlikte evde geçirdiğimiz vaktin artması, çevrim içi alternatiflerin çoğalması ve uzaktan çalışma gibi sebeplerle hepimizin özel hissetme ihtiyacı da arttı. Pandemi döneminde sosyal hayatımız, katıldığımız kültürel ve sanatsal aktiviteler bir anlamda duraksadı. Bu dönem, insanların markalardan daha çok ilgi beklediği bir süreç oldu. Biz de bu gelişmeleri göz önünde tutarak yatırımlarımızı bu yönde yapmaya devam ettik. İşte bu sebeple, Platinum'u kurulduğundan bu yana olduğu gibi bu günlerde de ayrıcalıklı bir noktada tutmaya özen gösteriyor ve Platinumlulara kolaylıkla erişebilecekleri, fayda sağlayacak kampanyalar sunuyoruz.”

“Kalabalık şehirlerdeki yoğun sosyal hayat, Platinum ile daha keyifli”

Şehir hayatının yoğunluğuna ve fırsatlarına dikkat çeken Ergenekon, “Özellikle kalabalık şehirlerdeki yoğun sosyal hayat, Platinum ile daha keyifli hale geldi. Uygulamadaki dönemsel ve sürekli kampanyalarımızı kullanıcılarımıza ‘Dünyalar Senin Olsun' anlayışıyla sunuyor, yaptığımız yatırımlarda müşterilerimizin kendilerini bu ayrıcalıklar dünyasında, özel hissetmelerini hedefliyoruz” diye konuştu.

Rakamlarla Turkcell Platinum

Platinum'un toplam 2,7 milyon aktif müşterisi bulunuyor.

Platinum'da yıllık ayrıcalıklı işlem adedi ortalama 5 milyon olarak gerçekleşiyor.

Yaklaşık 200 bin kullanıcı 2021 yılında Platinum'u tercih etti.

Platinum, yılda 70-80 farklı markayla iş birliği yaparak müşterilerine sürekli güncellenen kampanyalar ve ayrıcalıklar sunuyor.

Pandemi dönemi haricinde Kültür-sanat özelindeki ayrıcalıklardan yılda ortalama 20-25 bin işlem gerçekleştiriliyor.

Kanyon AVM ve Zorlu AVM'de sunulan ücretsiz vale hizmeti için yılda yaklaşık 80 bin işlem yapılıyor.

D&R'dan hediye kitap uygulaması için yıllık yaklaşık 35 bin işlem gerçekleştiriliyor.

İGA İç Hatlar Lounge indirimi için bugüne kadar 5 bini aşkın işlem yapıldı.

Turkcell Platinum Park'ta sunulan offroad ayrıcalığından bugüne kadar yaklaşık 70 bin müşteri faydalandı.

Europcar'da yüzde 30 indirimli araç kiralama fırsatı için yıllık ortalama 7 bin işlem yapılıyor.