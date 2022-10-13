PM Türkiye'den 150 milyon dolarlık fona başvuru çağrısı

PM International'ın farklı ülkelerde dönüşümlere katkı sağlayabilecek startup'lara yatırım yapmak için oluşturduğu PM Equity Partner (PMEP) adında 150 milyon dolarlık bir fon bulunduğunu söyleyen Diren, "Farklı alanlarda faaliyet gösteren start-up'ları bizimle tanışmaya ve bu fona başvuru yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Webrazzi Summit 2022 hem online hem de fiziksel olarak dün gerçekleşti. Yerli ve yabancı konuşmacılara ve binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan konferansın “Tarladan Bayiye Dijital Dönüşüm” başlıklı bölümünde konuşan PM Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, dijitalleşme yolculuklarında dönüşüm heyecanını, 150 bin bakkal esnafının, 60 bin çiftçinin, iş birlikleri yaptıkları start-upların, hızlı tüketim ürünleri alanında faaliyet gösteren diğer büyük ölçekli şirketlerin de dahil olduğu çok büyük bir ekosistem içinde yaşadıklarını söyledi.

Tarlada dijitalleşme verimliliği arttırdı

Tarlada başlayan dijital dönüşümde çiftçiler ile çalışarak, dijital tarım çözümlerini birlikte hayata geçirdiklerini, ilaçlama ve sulama için en doğru zamanlamanın tespit edilip, tarla ve üründen alınan verimin maksimize edildiğini anlatan Diren konuşmasında, tütünün fabrikaya ulaşmasından sonra devam eden dijital yolculuğuna da değindi. Dünyanın en büyük PM üretim tesislerinden biri olan İzmir'deki fabrikada yapay zekâ, makine öğrenimi ve bulut bilişim teknolojilerinden faydalanarak 'Geleceğin Üretim Modelleri'ni kurguladıklarını anlattı. Diren, kendi bünyelerinde hayata geçirdikleri dijital lojistik ağı paylaşım platformu sayesinde benzer istikametlerde yük taşıyan diğer firmalarla bu sistemi paylaşarak tırların boş dönmesi yerine daha verimli kullanılmasını sağladıklarını, böylece hem karbon ayak izini ve maliyetleri azalttıklarını hem de paydaşlar için değer kattıklarını sözlerine ekledi.

Hem esnaf hem satış ekibinin işi kolaylaştı

150 bin geleneksel esnafı dijital platformlar sayesinde çağın gereklilikleri ile buluşturduklarını belirten Diren, “150 bin bakkal esnafımız ile ticari faaliyetlerimizin yüzde 90'ından fazlasını dijital platformumuz üzerinden yürütüyoruz. Veriyi merkeze alarak yapay zekâ, bulut ve görüntü tanıma gibi teknolojilerden faydalanarak geliştirilen bu platform sayesinde bakkallar e-sipariş üzerinden sipariş veriyor, ödeme işlemlerini gerçekleştiriyor, makine öğrenimli algoritmalar ile işlerini sürdürüyor. Bakkallarımızın kullandığı bu platforma ek olarak, saha satış ekiplerimizi desteklemek için yerli start-uplarla iş birliği yaparak geliştirdiğimiz ATOM - ‘Gelişmiş Ticari Operasyon Modeli'mizi bir yıl önce uygulamaya aldık. Yapay zeka ve bulut bilişim teknolojilerinden beslenen sistemimiz sayesinde, saha satış ekibimiz hangi gün hangi müşterisini ziyaret etmeli, ne zaman ziyaret etmeli, hangi ticari araçlar ile işini yürütmeli gibi soruların cevabını data merkezli modelleme ile belirleyebiliyor” diyerek sözlerine devam etti.

Yerli girişimcilere iş birliği çağrısı

Tarladan bayiye uçtan uca dijitalleşme süreçlerini yerli start-up'larla yaptıkları iş birlikleri ile gerçekleştirdiklerini aktaran Diren şöyle konuştu, “2019 yılından beri farklı start-up ağları ile iş birliği içinde, çeşitli odak alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerle tanışacağımız platformlar düzenliyoruz. Buralarda tanıştığımız bazı girişimcilerle ortak projeler yapıyoruz.” PM International'ın farklı ülkelerde dönüşümlere katkı sağlayabilecek startup'lara yatırım yapmak için oluşturduğu PM Equity Partner (PMEP) adında 150 milyon dolarlık bir fon bulunduğunun bilgisini de veren Diren, “Perakende, yazılım, e-ticaret ve aklınıza gelebilecek birçok sektörde, dijital dönüşüm, yeni çalışma modelleri, tüketici ihtiyaçları gibi birçok alanda faaliyet gösteren start-up'ları bizimle tanışmaya ve bu fona başvuru yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.