Podolski, 19 Mayıs'ı kutladı

Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Antalya ekibinin Alman futbolcusu Lukas Podolski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mayıs 1919, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umudunun inanca dönüştüğü günün ismi. Türk halkının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. 19 MAYIS" dedi.