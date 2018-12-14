Podyum Sanat Mahal Bursa'ya nefes oldu

İSTANBUL(İHA) – Ünlü oyuncular Mert Fırat, Didem Balçın, Volkan Yosunlu, İlksen Başarır ve Jülide Kar'ın kurucusu olduğu “Sanat Mahal” yeni sahnesini PodyumPark Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde açtı.

Biletleri günler öncesinden tükenen Josepk K. oyunu ile 13 Aralık'ta kapılarını açan Podyum Sanat Mahal, gelecek programıyla da Bursa'da kısa sürede sanatseverlerin beğenisi kazandı. Birbirinden farklı tiyatro oyunları, eğitim atölyeleri ve konserleri Bursalılarla buluşturacak olan Podyum Sanat Mahal'in Ocak sonuna kadar olan programı da belli oldu. Bursalıları sanata doyuracak olan Podyum Sanat Mahal, modern tiyatro mimarisine uygun tasarımı ve konuklara ayrıcalıklı bir seyir imkanı sunan 280 koltuk kapasiteli alanı ile gelecek programlara hazırlanıyor. Sanatseverler, düzenlenecek olan etkinlikleri biletinial.com'dan takip ederek ve biletlerini temin edebilecek.