Polat Polatçı ve Muhammed Karavuş gümüş madalya kazandı

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 97 kiloda Polat Polatçı ile 57 kiloda Muhammed Karavuş, gümüş madalya kazandı.

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan iki milli güreşçi madalya aldı. Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Polat Polatçı, finalde ABD'li Braxton James Amos'a 11-4 yenilince gümüş madalya elde etti. Serbest stilde 57 kiloda milli güreşçi Muhammed Karavuş'un ise finalde ev sahibi Rus rakibi Ramazan Bagavudinov ile maçı 11-11 sona erdi. Ancak Rus güreşçi yüksek teknik ve son puan avantajıyla organizasyonda birinci olurken, gümüş madalyayı boynuna taktı.