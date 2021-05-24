Polinas ‘Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı

Ambalaj sektöründe Türkiye'de ilklerin şirketi Polinas, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda tüm tesisleri için “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösteren ambalaj sektörünün öncü şirketi Polinas, üretim yaptığı üç farklı lokasyondaki tüm tesisleri için ‘Sıfır Atık Belgesi' almayı başardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, kendi tesislerinde sıfır atık yönetim sistemini kuran ve işleten firmalara verdiği Sıfır Atık belgesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması süreçlerini kapsıyor. Sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalara imza atan Polinas, 190 bin m2 alanda kurulu üç ayrı lokasyonunda yer alan tüm tesisleri için almaya hak kazandığı Sıfır Atık Belgesi ile çevreye duyarlı üretim konusunda ambalaj sektöründe önemli bir farkındalık oluşmasına da katkı sağlayacak.

“Çevreye saygılı bir anlayışla büyüyoruz”

‘İsrafsız şirket' olma hedefi doğrultusunda, sürdürülebilirlik projelerine büyük önem verdiklerini söyleyen Polinas CEO'su Faik Önaldı, “Faaliyetlerimizin her aşamasında çevreye saygılı bir üretim anlayışını benimsiyoruz. Son yıllarda Polinas'ta tesislerimizden çıkan toplam atıklarımızın azaltılması amacıyla geliştirdiğimiz projelerle geri dönüşüme önemli katkılar sağladık. Şimdi de üç ayrı lokasyondaki tesislerimiz için Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanarak, sürdürülebilirlik konusundaki projelerimize aralıksız devam ediyoruz” dedi.