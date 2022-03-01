Polis adayları Fatih'te yetişiyor

Polis olmak isteyen gençler, POMEM sınavları öncesi Fatih Belediyesi'nin başlattığı kurslarda sınava hazırlanıyor. 3 Ocak'ta başlayan kurslar 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Kursta toplam 137 kursiyer var.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 9 saat eğitim gören gençleri; bir koordinatör ve bir eğitmen sınava hazırlıyor. Kursta, 2 parkurda çıkışlar ve fotosel bitiş süreleri ölçümü yapılıyor. Sınav parkuru ile aynı eğitim veriliyor. Bu sayede gençler sınava adaptasyon sorununu aşıyor. Eğitimler, Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda veriliyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada; “Geleceğin polislerini yetiştirmekten gurur duyuyoruz. Burada eğitim alan gençler ülkemize ve güvenliğimize değer katacak” dedi. Turan, genç polis adaylarına desteğin her zaman süreceğini ifade etti.