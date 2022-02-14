Polis aracı kovaladığı şüpheli araca çarparak takla attı: 2 polis yaralı

Gaziosmanpaşa'da dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis aracı, şüphelinin aracına çarparak takla attı. Kazada 2 polis memur yakalanırken, araçta bulunan şüpheli kişi ya da kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde polis ekipleri şüpheli gördükleri 34 FZ 0238 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis aracı, şüpheli araca çarparak durdurmak istedi. Aracı kullanan polisin bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis otosu refüje çarparak takla attı. Kazada 2 polis memur yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli kişi ya da kişileri polis ekiplerinin yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.