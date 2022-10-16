Polis arama yapmak isteyince silah çeken şüpheliden uyuşturucu çıktı

Bağcılar'da polis ekiplerinin şüphe üzerinde durduğu motosikletli şahıslar, polis arama yapacağı sırada silah çekip arama yaptırmak istemedi. Polisin müdahale ederek silahı elinden aldığı şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile suç organizasyonlarının deşifre edilerek şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bağcılar'da çalışmalarına devam eden polis ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir motosikleti durdurarak üzerindeki 2 şahsı aramak istedi. Şahıslardan biri polis ekiplerine silah çekerek, arama yaptırmamak için direndi. Müdahale eden polis, elinden silahı aldığı şüpheli ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şahısların emniyette kaydı bulunan F.Ç. ve S.U. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyete götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.