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Polis ekipleri İstanbul genelinde denetim yapıyor

Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden korona virüs nedeniyle alanın önlemler kapsamında minibüs, otobüs, ticari taksiler ve özel araçlarıyla vatandaşlar denetlendi.

Ticari taksi sürücüsünün yanında oturan bir yolcu indirilip arkaya oturtturuldu. Polis ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu.


İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında polis ekipleri, İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Beşiktaş da otobüs, minibüs, ve ticari taksilerin sosyal mesafe kuralına ve doluluk oranına uyup uymadığına baktı. Beyoğlu'nda durdurulan bir ticari taksi sürücünün yanında oturan yolcusu ekipler tarafından indirilerek arkaya oturtturuldu.


Polis ekipleri vatandaşlara ve şoförlere uyarılarda bulundu. Ayrıca, şoförlerin GBT'sine bakıldı.


Denetimler İstanbul'un çeşitli ilçelerinde devam ediyor.

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