İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor

İSTANBUL (İHA) – Kadıköy’de polis ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin denetimine devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) – Kadıköy'de polis ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin denetimine devam ediyor.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nce alınan ve Vali Ali Yerlikaya tarafından açıklanan kuralların denetimi devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala megakent İstanbul'da denetimler hız kazandı. Polis ekipleri oluşturulan kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadığını denetlerken sivil araçlarda da sürücünün yanındaki koltuğun boş kalmasını sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.