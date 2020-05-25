İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekipleri şehit yakınlarının isteklerini karşılıksız bırakmadı

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan şehit yakınlarının Edirnekapı Şehitliği’ne mezar ziyareti isteklerini karşılıksız bırakmadı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan şehit yakınlarının Edirnekapı Şehitliği'ne mezar ziyareti isteklerini karşılıksız bırakmadı. Şehit ailelerini tek tek evlerinden alan ekipler aileleri önce şehitliğe götürdü, ardından ise tekrar evlerine bıraktı.


Bahçelievler'de ikamet eden şehit yakınları, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak Edirnekapı Şehitliği'ne mezar ziyaretinde bulunmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şehit yakınlarını evlerinden alarak Edirnekapı Şehitliğine götürdü. Mezar ziyaretinden sonra ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ekipler daha sonra tekrar aileleri evlerine bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.