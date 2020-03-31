İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekipleri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Korona virüs önlemleri nedeniyle vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa, mesire ve piknik alanlarına çıkmamaya başladı.

Sokak hayvanları da vatandaşların sokağa dışarı çıkmamasıyla yemek bulmakta zorlandı. Sultanbeyli'de polis ekipleri aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.


Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar mecbur olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Vatandaşların sokağa çıkmamasıyla da sokakta yaşayan hayvanlar yemek bulmakta zorlanıyor. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, mesire ve piknik alanlarında yaşayan ve aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Yiyeceğe kavuşan köpeklerin ise hallerinden memnun oldukları görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.