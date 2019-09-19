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Polis ekiplerinden hırsızlara suçüstü

Bahçelievler’de 3 hırsız, girdikleri binada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bahçelievler'de 3 hırsız, girdikleri binada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Bir binaya hırsızlık için gelen Baran Ç., Nihat G. ve Saim A. isimli şahısların binaya sürekli girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay gelen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binaya girerek 3 şahsı yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında 5 adet cep telefonu, sırt çantası, tornavidaların olduğu el çantası, 680 TL, dizüstü bilgisayar ve S.N.Ç. isimli kadına ait stajyer avukat kimliği ele geçirildi.


Yapılan araştırma sonucu sırt çantası, el çantası, kimlikler ve bir cep telefonunun binada bulunan bir daireden çalındığı tespit edildi. Şahıslar ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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