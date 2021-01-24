Polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı, yakalanınca her şey ortaya çıktı

Şişli'de 4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen küçük yaştaki B.T. isimli kız çocuğu polis ekipleri tarafından yakalandı. Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan çocuk iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekiplerini gören bir kişi kaçmaya başladı. Durumdan şüphelenen polis ekibi şahsı yakaladı. Şüpheli kişinin faili meçhul hırsızlık olaylarına karışmış olabileceğini değerlendiren polis ekipleri inceledikleri kamera görüntüleri üzerine küçük şahsın Şişli ilçesinde 3 adet “Hırsızlık” olayına karıştığını belirledi. Kamera görüntülerinin birinde bir mağazada kasadan ayrılan bir kişinin cebinden açık bir şekilde bir şey çaldığı görüldü. İzlenilen ikinci kamerada ise markette kalabalıktan faydalanan B.T. isimli çocuğun yine bir kadının cebinden bir şeyler çaldığı tespit edildi.

Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan B.T. isimli yaşı küçük şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.