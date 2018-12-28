Polis helikopterleri 2018 yılı içinde bin 340 saat havada kaldı

Helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü 2018 yılı içinde yapılan uçuşların istatistiklerini yayınladı. Havacılık Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında helikopterler 2018 yılı içinde terör, asayiş ve trafik uygulamalarında görev almak için 906 kez havalandı. Helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı.