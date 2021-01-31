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Polis memuru yol kenarında intihar etti

Eyüpsultan’da İstanbul Havalimanı yolu istikametinde sivil araçla yol kenarında duran polis memuru, ağaçlık alanda beylik tabancasıyla intihar etti.

Eyüpsultan'da İstanbul Havalimanı yolu istikametinde sivil araçla yol kenarında duran polis memuru, ağaçlık alanda beylik tabancasıyla intihar etti.


Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolu Eyüpsultan Mithatpaşa mevkii, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli bir polis memuru, 61 ADA 817 plakalı sivil araçla yol kenarında durdu. Beşiktaş'ta bir polis karakolunda görevli olan polis, daha sonra yaklaşık 50 metre ilerideki ağaçlık alana giderek, beylik tabancasıyla hayatına son verdi.


Yol kenarında park halindeki aracı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, yaklaşık 50 metre ileride H.A.'nın cesedini buldu.


1.5 yıldır görevli olan polis memurunun neden intihar ettiği bilinmezken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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