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Polis, yaşlı çiftin 51. evlilik yıl dönümlerini evlerine giderek kutladı

Korona virüs nedeniyle evinden çıkamayan 74 yaşındaki Abdulcabbar Urfan, evliliklerinin 51.

yıl dönümü olması nedeniyle 68 yaşındaki eşine sürpriz yapmak için CİMER'i aradı. Yaşlı adamın isteği üzerine polis ekipleri, 18 torun 6 çocuk sahibi yaşlı çiftin evine çiçek ve hediyelerle giderek evlilik yıl dönümlerini kutladı.


Sultanbeyli'de yaşayan ve korona virüs tedbirleri nedeniyle evinden 74 yaşındaki Abdulcabbar Urfan, evliliklerinin 51. yıl dönümü olması nedeniyle 68 yaşındaki eşi Gülliye Urfan'a sürpriz yapmak için CİMER'i arayarak istekte bulundu. Yaşlı adamın isteği üzerine polis ekipleri de çiçek ve hediyeler alarak yaşlı çiftin evine gitti. 18 torun ve 6 çocuk sahibi yaşlı çiftin 51. evlilik yıl dönümleri polis ekiplerince kutlandı. Bu kutlama karşısında mutlu anlar yaşayan yaşlı çift polislere teşekkür etti. Polisler, yaşlı çifte evlerinde kalma uyarısında bulundu.

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