Polisgücü Kadın ve Erkek Hokeyciler Süper Lig Kupası'nda son virajda

Osmaniye'de oynanmakta olan Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Kadın ve Erkekler Açık Alan Türkiye Süper Ligi ikinci etabında sona geliniyor. Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek takımlarının da mücadele ettiği ligde liderlik Polisgücü ekiplerinde. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan Süper Lig kupalarının Gaziantep'e getirileceğini söyledi.

Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Kadın ve Erkekler Açık Alan Türkiye Süper Ligi ikinci etabında namağlup unvanla ligdeki liderliğini sürdüren Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey takımı şampiyonluk kupasında son viraja girdi. Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan yaptığı değerlendirmede, “Her iki takımımız da ligin son dönemecinde. Cuma günü kadın takımımızın son maçı var, cumartesi günü ise erkek takımımızın son maçı oynanacak. Yarın ilk kupamızı alacağımızı umuyoruz, ikinci kupayı ise inanıyorum ki cumartesi günü yapılacak son maçtan sonra alacağız. Şu ana kadar kadın ve erkek takımlarımızın gösterdiği yüksek performans bizleri bu noktaya taşıdı. Sporcularımızı kutluyorum. Önümüzde bundan sonra odaklanacağımız iki ayrı Avrupa Şampiyonluk kupası var. Haziran ayında inşallah iki Avrupa Şampiyonluk kupasını da Türkiye'ye kazandıracağız” dedi.

Türkiye Hokey Süper Lig Kupası'nda son dönemeç

Yarın Bolu Belediye Spor'la karşılaşacak olan Polisgücü Kadın hokeycilerin şu ana kadar yaptığı maçları namağlup unvanla kazanması sonucu ligdeki puanı 36 olurken, erkek hokey takımı ligin bitmesine üç maç kala 31 puanda. Erkek Hokey takımı ise cumartesi günü karşılaşacağı Bolu Belediye Spor maçı sonrası Süper Lig kupasını kazanmaya aday. Her iki takım da şu ana kadar oynadıkları maçlarda namağlup unvanlarını koruyarak ligde liderliklerini sürdürüyor. Süper Lig'in favorileri olan Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Takımları Süper Lig sonrası Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'na odaklanacak.