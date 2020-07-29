Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi

Sancaktepe'de polisin şüphelenmesi üzerine 'Dur' çağrısı yaptığı motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamacada polisten kaçan motosiklet kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Şüpheliler doğalgaz paneline çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi

Feci kaza, Sancaktepe ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 34 ZV 9113 plakalı motosiklet sürücüsü ve yolcusu polisten kaçmaya başladı. Yaklaşık 700 metre süren şüpheli polis kovalamacası feci bir kazayla sona erdi. Şüpheliler, Ufuk Caddesi'ne geldiğinde bir evin doğalgaz kutusuna çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği kazada bir kişi de ağır yaralandı

Sancaktepe de saat 03.30 sıralarında polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmazken motosiklete bulunan 1992 doğumlu Enes C. isimli vatandaş ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılırken daha sonra Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

'Çalıntı motosiklet' iddiası ve kaza tüm detaylarıyla araştırılıyor

Kazanın hemen ardından bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini araştırırken öte taraftan şüphelilerin motosikleti çaldığı ve bu yüzden polisi görünce kaçtıkları iddiası üzerinde duruyor. O ana anbean tanık olan bir vatandaş, "Uyurken büyük bir ses geldi 'Küt' diye, balkona çıktık yerde yatıyordu. Aşağıya indik, yerde yatmakta olan vefat etmiş." ifadelerini kullandı.