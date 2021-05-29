Polisiye roman ‘727'den Kaçış', raflardaki yerini aldı

Amerika Havacılık Tarihi'nin çözülemeyen esrarengiz olayı, Türk gazeteci-yazar, İngilizce öğretmeni ve çevirmen Şenay Didem Kuzu tarafından kaleme alınan polisiye türündeki romanla okurların karşısına çıktı.

“FBI'ın aranan ismi D.B. Cooper" alt başlığıyla çıkan roman “727'den Kaçış”, Gülnar Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Polisiye roman; Türk gazeteci-yazar, İngilizce öğretmeni ve çevirmen Şenay Didem Kuzu tarafından kaleme alındı. Romanın kahramanları arasındaki ilişkilerin arasındaki denklemler, ana karakter olan Türk bir gazetecinin havacılık tarihinin en tuhaf gizemini sorgulamasıyla birleştiriliyor.

FBI'ın yarım asırdır bulamadığı, tarihin en ünlü hava korsanı D.B. Cooper'ın ilginç öyküsünü anlatan kitabı için Kuzu, “İlk romanım olması çok heyecanlı ve devamı gelecek. Tarihin en ünlü hava korsanı Cooper'a ne olduğunu okuyucu keşfedecek” dedi.

Verilen bilgiye göre yazar Kuzu, ‘727'den Kaçış'ta Türk bir kadın başkahramanla tanıştırıyor okuru: FBI'ı yıllardır meşgul eden bir olayı aklı, tecrübesi, sakinliğiyle çözen uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ayten Pearse.

Kitaptaki diğer Türk karakter ise ABD Donanması özel kuvvetleri Navy Seal'in eski mensubu bir doktor. Acil servis hekimi olarak görev yapan doktor Hussein Bal, çocukluğunun kısa bir dönemini Türkiye'de geçirmiş, zeki, entelektüel biri. Mücadeleci bir karakter olan Hussein'in Cessna 206 tipi uçakla gezintisi de okuru meraka sürüklüyor.

Roman gerçekçi atmosferi, güçlü diyalogları ve başarılı kurgusuyla, okuruna özgün bir dil ve aksiyon dolu bir serüven vadediyor. Dan Cooper, 1971'de bir paraşüt ve vücuduna bağladığı 200 bin dolarla Mexico City'ye yol alan uçaktan atlamıştı. İsmi gazetelerdeki yanlış bir yazım hatasından sonra D.B. Cooper olarak kalmıştı. Cooper'ın uçağın arka kapısından atlaması üzerine uçak kapılarının uçuş esnasında açılmasını engellemek için takılan pime Cooper Pimi adı verilmişti. Olayla ilgili daha önce dört kitap yazılmıştı. Yazarlardan ikisi olayı araştıran ajanlardı.

Aynı zamanda 1980 yılında "The Pursuit of D.B.Cooper" adında, Robert Duvall'ın oynadığı filmi çekildi. Dünyada büyük bir hayran kitlesi olan Prison Break dizisinin ana hikayesinin önemli bir bölümünde de bu konu işleniyor.