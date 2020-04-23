Polisler vatandaşa 23 Nisan için bayrak dağıttı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda görevini sürdüren polis ekipleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlara bayrak dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri sokaklarda görevini sürdürüyor. Ekipler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. yaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşlara bayrak dağıttı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ekiplerin dağıttığı bayrakları alarak teşekkür etti. Türk bayrağı alan kişiler arasında yabancı vatandaşların olması da dikkat çekti. Bayraklardan alan bir esnaf ise “Çok güzel bir şey bayrağı her zaman asarız, iyi bayramlar olsun” dedi.