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Polisten ailesinin susturamadığı 2 yaşındaki kıza emzik

Esenyurt’ta 155’i arayan aile, sürekli ağlayan 2 yaşındaki kızları için emzik istedi.

Esenyurt'ta 155'i arayan aile, sürekli ağlayan 2 yaşındaki kızları için emzik istedi. Nöbetçi eczaneye giderek emzik alan polis ekipleri, ailenin evine giderek teslim etti.


Dün akşam Esenyurt'tan 155'i arayan bir baba, 2 yaşındaki kızlarının emziğinin kaybolduğunu ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle eczaneye gidemediklerini söyleyerek yardım istedi. Harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nöbetçi eczaneye giderek emzik aldı. Ekipler, ardından ailenin yaşadığı apartmana giderek zili çaldı. Kapıyı açan babaya minik kız için alınan emzik teslim edildi. Polis ekiplerine teşekkür eden baba, "Allah sizi bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Allah bütün görevlileri korusun" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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