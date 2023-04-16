İhlas Haber Ajansı

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Polisten kaçan şahıs yakalandı

Nurtepe’de polisin uygulamasından kaçan bir şahıs işyerine sığındı.

Nurtepe'de polisin uygulamasından kaçan bir şahıs işyerine sığındı. Polislerin takip ettiği şahıs, kısa sürede gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.


Kağıthane Nurtepe'de geçtiğimiz ay uygulama yapan sivil polis ekipleri, bir şahsın kaçtığını gördü. Şahsı takibe alan polis, cadde üzerindeki bir işyerine girdiğini gördü. Bunun üzerine içeriye giren polis, şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan aramada üstünden tabanca çıkan şahıs, kelepçelenerek gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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