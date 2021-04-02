Polisten kaçarken liseli gence çarpan şahısların kaçma anları kamerada

Maltepe'de polisten kaçan ve içerisinde hırsızlık şüphelisi 4 şahsın bulunduğu otomobil, yol üzerinde yürüyen lise öğrencisine çaptı. 17 yaşındaki genç bacağından yaralanırken şüpheli şahıslar park halindeki araçlara çarptı, ardından otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı. Liseli gencin bacağını kaybetme tehlikesi olduğu öğrenilirken şahısların kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, bir binadan çıkan biri kadın 4 şüpheli kişi olduğunu fark etti. Polisin dur ihtarına rağmen şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler, okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla eve doğru yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e otomobille çarptı. Bacağından yaralanan Şeker, yere yığıldı. Kazanın ardından 3 şüpheli araçtan inerek yaya olarak farklı yerlere doğru kaçmaya başladı. Araçta bulunan Çiğdem Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde otomobilde birçok araç plakası ile çalıntı eşyalar bulunduğu öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden 17 yaşındaki öğrencinin bacağını kaybetme tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polisten kaçarken lise öğrencisi gence çarpan ve ardından aracı terk edip sokaklarda yaya kaçan şahısların kaçma anları kameraya saniye saniye yansıdı.