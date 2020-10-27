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Polisten minibüslerde Covid 19 denetimi

Maltepe’de trafik polislerince minibüslerde Covid 19’a karşı denetim yapıldı.

Maltepe'de trafik polislerince minibüslerde Covid 19'a karşı denetim yapıldı. Denetimde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken taşınan yolcu sayısı da kontrol edildi.


Korona virüs salgınına karşı denetimler trafikte de yapılmaya devam ediyor. E-5 karayolu Maltepe Köprüsü mevki'inde trafik polisi ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimde minibüs şoförlerinin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca minibüs içerisinde taşınan yolcu sayısı ile minibüslerde korona virüse karşı alınan tedbirler de kontrol edildi.


Denetimlerin yapılmasını destekleyen minibüs şoförü Hacı Yıldırım, “Denetimler güzel bir şey. Arabamızda 3 tane yolcu var. Kadıköy'e gideceğim” dedi.

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