Pop müziğin romantik ismi Yaşar, sevenleriyle buluyor

Türk pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, 27 Aralık Perşembe günü Marmara Park'ta sevenleri ile buluşuyor. Efsane olmuş şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, ziyaretçilere 2018 yılının son günlerinde keyifli anlar yaşatacak.

21 Aralık tarihinden 24 Aralık tarihine kadar 200 TL'lik alışveriş yapan ilk 200 kişi fiş veya faturalarını danışmaya göstererek bilet alıp sahne önünde yer alan koltuklarda Yaşar şarkılarına eşlik edecek. 200 kişi arasından bir talihli ise Yaşar ile tanışma ve fotoğraf çekilme fırsatı yakalayacak.