İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pop sanatçısı Altay'dan Maltepe'de nostalji rüzgarı

Türk pop müziğinin sevilen ismi, besteci Altay, radyo programcısı Duygu Atakan’ın müzikli sohbet programına konuk oldu.

Türk pop müziğinin sevilen ismi, besteci Altay, radyo programcısı Duygu Atakan'ın müzikli sohbet programına konuk oldu.


Maltepe Belediyesinin Şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Altay, müzikseverler ile bir araya geldi. 2000 yılında “Kalpsizsin” isimli ilk albümünü yayınlayan sanatçı, imza attığı albümlerinden eserler seslendirdi. Altay, “Var Ya”, “Sensizim” isimli, milyonların gönlünde fetheden geçmiş dönem şarkılarının da aralarında bulunduğu eserlerini müzikseverler ile birlikte söyledi.


Geçtiğimiz yıl yayımladığı “Kalp Gözüm” isimli albümünden eserlere yer veren Altay, “Keşke Aramasaydın” isimli son klip şarkısını da seslendirdi. İşinin ve ailesinin kendisini ayakta tuttuğunu ifade eden ve ailenin önemine değinen Altay, "Çocuklarınıza, anne babanıza onları sevdiğinizi söyleyin. Onlarla ilgilenin. Hak ettikleri zamanı ayırmayı ihmal etmeyin" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.