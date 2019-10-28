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“Popüler diyetler her bünyeye uygun değil”

Diyet ve Beslenme Uzmanı Ferin Batman, sağlıklı yaşam ve beslenme tüyoları verdi.

Batman, popüler diyetlerin her bünyeye uygun olmadığını ifade etti.


Sosyal medyanın da etkisiyle her gün yeni bir diyet modeli ortaya çıkarılıyor. Bunları hangileri sağlıklı ve bireye uygun tam olarak bilinmiyor. Hilton İstanbul Bomonti'de Diyet ve Beslenme Uzmanı Ferin Batman'ın katılımıyla 23 Ekim günü gerçekleşen eforea SPA X Ferin Batman etkinliğinde bu konuya ışık tutuldu. Sağlık buluşmasında, Ketojenik, Glutensiz Diyet ve Alkali Diyet gibi son dönemin popüler diyetleri hakkında bilinmeyen gerçekler masaya yatırıldı.


“Mikrobesin öğesi yetersizliğine yol açabilir”


Popüler diyetlerin her bünyeye uygun olmadığını ifade eden Diyet ve Beslenme Uzmanı Ferin Batman, Ketojenik Diyetin uzun dönemde mikrobesin öğesi yetersizliğine sebep olabileceğini; aralıklı oruç diyetinin ise açlık sonrası tıkanırcasına yeme sendromu riski taşıdığını dile getirdi. Ünlü Diyetisyen Alkali Diyeti ile ilgili de “Vücut zaten dışarıdan ne alırsa alsın kan ph değerini sabit tutmak için çalışıyor. Kanın yediklerinizle alkali ya da asit olması mümkün değil” yorumunda bulundu.


Etkinlikte ayrıca, yarım saatlik bir sporla desteklendiğinde olumlu sonuçlar doğuracak sağlıklı zayıflama önerileri, günlük yaşantıya adapte edilebilecek yağ yakıcı besinler gibi daha iyi bir yaşama dair ipuçları da dinleyicilerle paylaşıldı. Ferin Batman ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, eforea Spa üyelerine özel, sağlıklı yaşam önerilerinden oluşan üç ayrı kategoride kılavuz serileri hazırlandı.


Sağlıklı söyleşilerin serileri, Kasım ve Aralık ayında da devam edeceği bildirildi.

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