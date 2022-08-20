Portekiz Basketbol Milli Takımı, hazırlıklarını Bağcılar'da sürdürüyor

2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nde mücadele eden Portekiz Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde yapıyor.

2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri'nin maçları önümüzdeki hafta başlayacak. Daha önce 3 kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan Portekiz Milli Basketbol Takımı da 25 Ağustos 2022 günü Romanya ve 28 Ağustos'ta da Kıbrıs Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesinde İstanbul'da kampa giren Portekizli basketbolcular, antrenman için Bağcılar'ı tercih etti. Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'ni tercih eden sporcular, burada hazırlıklarını sürdürüyor.

Travante Williams: “I love Bağcılar”

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan sporcular, daha sonra topla çalışma yaptı. Yıldız isimlerden oluşan Portekiz'in kadrosunda yer alan Travante Williams, çalışmaların çok iyi geçtiğini söyledi. 5 yıldır milli takımda oynadığını belirten Williams, “Burada olduğum için çok mutluyum. Takımın birbiriyle daha iyi adapte olmaları için buraya geldik. Saha çok güzel. Ayrıca insanların maç izleyebileceği çok güzel bir salon” dedi. Bağcılar'ı çok beğendiğini söyleyen Williams, sözlerini ‘I love Bağcılar' diyerek açıklamasını tamamladı.

Özdemir, başarılar diledi

İstanbul'un en iyi tesislerinden biri olan Göztepe Spor Kompleksi'nde Portekiz milli takımını konuk eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, elemelerde sporculara başarılar diledi.