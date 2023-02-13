İhlas Haber Ajansı

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Portekiz Ligi'nde depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Portekiz Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına bu hafta oynanan maçlara 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanması kararını aldı.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara sebebiyet veren 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenler için Portekiz Futbol Federasyonu da önemli bir karar aldı. Federasyon, bu hafta oynanan müsabakalara 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanılmasını kararlaştırdı.


D-Smart'ta yayınlanan Portekiz Ligi 20. haftasında oynanan Sporting Lizbon - Porto, Maritimo - Braga ve Arouca - Santa Clara karşılaşmaları öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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