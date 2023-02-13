Portekiz Ligi'nde depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara sebebiyet veren 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenler için Portekiz Futbol Federasyonu da önemli bir karar aldı. Federasyon, bu hafta oynanan müsabakalara 1 dakikalık saygı duruşuyla başlanılmasını kararlaştırdı.

D-Smart'ta yayınlanan Portekiz Ligi 20. haftasında oynanan Sporting Lizbon - Porto, Maritimo - Braga ve Arouca - Santa Clara karşılaşmaları öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.